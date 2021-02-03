Рада зобов'язала Кабмін ввести Е-реєстр лікарняних

Верховна рада зобов'язала Кабінет міністрів ввести Електронний реєстр лікарняних з 1 лютого 2021 року. Парламент прийняв відповідний проект постанови №4243.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Очікується, що електронний лікарняний листок повинен стати запобіжником для витрат з Фонду соціального страхування на фальсифіковані лікарняні й ті, які виписуються заднім числом.

Рада доручила Кабміну вжити заходів для прискорення розробки та внесення змін до відповідних нормативно-правових актів з метою впровадження Е-реєстру.

КМУ доручено у разі необхідності подати до парламенту законопроекти для забезпечення інформаційної взаємодії електронної системи охорони здоров’я з реєстром.

Уряд зобов'язали також здійснити аудит ефективності використання коштів, виділених на впровадження Е-реєстру лікарняних.

Міністерству охорони здоров’я до 1 січня 2021 року доручили:

розробити та затвердити свої нормативно-правові акти, необхідні для впровадження Е-реєстру;

погодити із Пенсійним фондом України, Фондом соціального страхування та затвердити порядок видачі, продовження та обліку листків непрацездатності.

Крім того, МОЗ, Міністерству соціальної політики, Національній службі здоров’я, Пенсійному фонду та ФССУ доручили забезпечити повноцінне функціонування реєстру до 1 січня 2021 року.

Контроль за виконанням постанови поклали на комітет ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Як писало РБК-Україна, раніше комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував ВР схвалити цю постанову.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я анонсували, що повноцінно електронні лікарняні почнуть працювати на початку 2021 року.