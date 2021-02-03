Рада зобов'язала Кабмін ввести Е-реєстр лікарняних

Верховна рада зобов'язала Кабінет міністрів ввести Електронний реєстр лікарняних з 1 лютого 2021 року. Парламент прийняв відповідний проект постанови №4243.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.
Очікується, що електронний лікарняний листок повинен стати запобіжником для витрат з Фонду соціального страхування на фальсифіковані лікарняні й ті, які виписуються заднім числом.
Рада доручила Кабміну вжити заходів для прискорення розробки та внесення змін до відповідних нормативно-правових актів з метою впровадження Е-реєстру.
КМУ доручено у разі необхідності подати до парламенту законопроекти для забезпечення інформаційної взаємодії електронної системи охорони здоров’я з реєстром.
Уряд зобов'язали також здійснити аудит ефективності використання коштів, виділених на впровадження Е-реєстру лікарняних.
Міністерству охорони здоров’я до 1 січня 2021 року доручили:
Крім того, МОЗ, Міністерству соціальної політики, Національній службі здоров’я, Пенсійному фонду та ФССУ доручили забезпечити повноцінне функціонування реєстру до 1 січня 2021 року.
Контроль за виконанням постанови поклали на комітет ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.
Як писало РБК-Україна, раніше комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував ВР схвалити цю постанову.
Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я анонсували, що повноцінно електронні лікарняні почнуть працювати на початку 2021 року.