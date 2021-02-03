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Рада хоче запустити розробку нової генеральної схеми України

Новость на русском → Україна, Середа 03 лютого 2021 13:23
Рада хоче запустити розробку нової генеральної схеми України Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада прийняла за основу закон про генеральну схему планування території України. Йдеться про законопроект №3337.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

"За" проголосували 258 парламентаріїв.

Ухвалення закону дозволить розпочати роботу над розробкою нової генеральної схеми й переведенням її на сучасну технологічну основу.

У документі прописані терміни, основні принципи планування території на державному рівні, порядок прийняття рішення про розробку генсхеми, визначення розробника, замовника, перелік вихідних даних, порядок реалізації містобудівної документації на державному рівні.

Підкреслимо, що термін дії генсхеми України минув 31 грудня 2020 року.

Згідно з законом, генеральна схема затверджується рішенням Кабінету міністрів, а строк дії документу не обмежується.

Ці норми викликали зауваження у ряду нардепів. Вони наполягають на тому, що затверджувати схему має парламент, а строк дії генсхеми має бути чітко визначений.

Нагадаємо, на початку листопада комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував схвалити цей закон за основу.

Як писало РБК-Україна раніше, в 2010 році в проекті Містобудівного кодексу пропонувалося, щоб генеральна схема планування території України розроблялася на 20 років.

Так, у кінці листопада 2019 року в Кабінеті міністрів анонсували оновлення комплексної генеральної схеми планування території України.

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