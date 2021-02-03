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Рада хочет запустить разработку новой генеральной схемы Украины

Новина українською → Украина, Среда 03 февраля 2021 13:23
Рада хочет запустить разработку новой генеральной схемы Украины Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада приняла за основу закон о генеральной схеме планирования территории Украины. Речь идет о законопроекте №3337.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

"За" проголосовали 258 парламентариев.

Принятие закона позволит начать работу над разработкой новой генеральной схемы и переводом ее на современную технологическую основу.

В документе прописаны сроки, основные принципы планирования территории на государственном уровне, порядок принятия решения о разработке генсхемы, определения разработчика, заказчика, перечень исходных данных, порядок реализации градостроительной документации на госуровне.

Подчеркнем, что срок действия генсхемы Украины истек 31 декабря 2020 года.

Согласно закону, генеральная схема утверждается решением Кабинета министров, а срок действия документа не ограничивается.

Эти нормы вызвали замечания у ряда нардепов. Они настаивают на том, что утверждать схему должен парламент, а срок действия генсхемы должен быть четко определен.

Напомним, в начале ноября комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал одобрить этот закон за основу.

Как писало РБК-Украина ранее, в 2010 году в проекте Градостроительного кодекса предлагалось, чтобы генеральная схема планирования территории Украины разрабатывалась на 20 лет.

Так, в конце ноября 2019 года в Кабинете министров анонсировали обновление комплексной генеральной схемы планирования территории Украины.

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