Рада хоче заборонити українцям пересилку алкоголю в міжнародних відправленнях

Верховна рада хоче заборонити пересилку алкоголю в міжнародних поштових та експрес-відправленнях. Народні депутати підтримали за основу відповідний законопроект №4279.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

"За" проголосували 346 парламентарів.

Цей закон пропонує запровадити електронне декларування міжнародних поштових та експрес-відправлень. Оператори поштового зв’язку та експрес-перевізники будуть подавати відповідні реєстри - тимчасові та додаткові.

Документ визначає відомості, що вносяться у такі реєстри, встановлює процедури та строки їх подання митному органу.

Закріплюється виключно письмова форма декларування товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

Базою оподаткування митними платежами товарів, що пересилаються у таких відправленнях на адресу одержувачів-підприємств, є їх сумарна митна вартість.

Документ розширює перелік товарів, переміщення яких забороняється у міжнародних поштових та експрес-відправленнях. Під забороною у разі прийняття закону опиняться алкогольні напої та/або тютюнові вироби, які пересилаються на адресу громадян або відправляються громадянами не залежно від вартості.

Не дозволяється пересилати у таких відправленнях й товари, заборонені до переміщення відповідно до законодавства України.

Крім того, розширюється перелік документів, за допомогою яких українці можуть підтверджувати фактурну вартість товарів з урахуванням викликів електронної комерції.

Нагадаємо, в Україні хочуть дозволити замовлення із зарубіжних інтернет-магазинів до 150 євро без оподаткування. Рада схвалила відповідний законопроект №4278 за основу.

Як писало РБК-Україна, з 1 липня 2019 набрали чинності зміни до Податкового кодексу про зниження неоподатковуваної вартості міжнародних посилок зі 150 до 100 євро.