Рада хочет запретить украинцам пересылку алкоголя в международных отправлениях

Верховная рада хочет запретить пересылку алкоголя в международных почтовых и экспресс-отправлениях. Народные депутаты поддержали за основу соответствующий законопроект №4279.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"За" проголосовали 346 парламентариев.

Этот закон предлагает ввести электронное декларирование международных почтовых и экспресс-отправлений. Операторы почтовой связи и экспресс-перевозчики будут подавать соответствующие реестры - временные и дополнительные.

Документ определяет сведения, которые вносятся в такие реестры, устанавливает процедуры и сроки их представления таможенному органу.

Закрепляется исключительно письменная форма декларирования товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

Базой обложения таможенными платежами товаров, пересылаемых в таких отправлениях в адрес получателей-предприятий, является их суммарная таможенная стоимость.

Документ расширяет перечень товаров, перемещение которых запрещается в международных почтовых и экспресс-отправлениях. Под запретом в случае принятия закона окажутся алкогольные напитки и/или табачные изделия, пересылаемые в адрес граждан или отправляемые гражданами независимо от стоимости.

Запрещается пересылать в таких отправлениях и товары, запрещенные к перемещению в соответствии с законодательством Украины.

Кроме того, расширяется перечень документов, с помощью которых украинцы могут подтверждать фактурную стоимость товаров с учетом вызовов электронной коммерции.

Напомним, в Украине хотят разрешить заказ из зарубежных интернет-магазинов до 150 евро без налогообложения. Рада одобрила соответствующий законопроект №4278 за основу.

Как писало РБК-Украина, с 1 июля 2019 вступили в силу изменения в Налоговый кодекс о снижении необлагаемой стоимости международных посылок со 150 до 100 евро.