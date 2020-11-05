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Рада хоче передбачити допомогу безробітним на період інших карантинів

Автор: Юлія Струк

Верховна рада планує розширити програму допомоги безробітним на період інших карантинів. Народні депутати прийняли законопроект №3010а за основу в першому читанні.

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Про це повідомляє РБК-Україна.

За документ проголосували 292 нардепа.

Проект пропонує внести зміни до статті 471 закону "Про зайнятість населення" та передбачити надання допомоги по частковому безробіттю не тільки в період карантину через коронавірус, а також у разі встановлення подібних обмежень у зв'язку з іншими захворюваннями в майбутньому.

Закон надає право Кабінету міністрів визначати порядок надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, його розмір, терміни надання, а також порядок повернення коштів, спрямованих на фінансування такої допомоги.

Як писало РБК-Україна, в держбюджеті на допомогу по частковому безробіттю на 2020 рік передбачено 4,7 млрд гривень. Сьогодні парламент схвалив державний бюджет на 2021 рік за основу.

Нагадаємо, в Кабміні очікують зростання безробіття до 9,5% у 2020 році.

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