Рада хоче передбачити допомогу безробітним на період інших карантинів

Верховна рада планує розширити програму допомоги безробітним на період інших карантинів. Народні депутати прийняли законопроект №3010а за основу в першому читанні.
Про це повідомляє РБК-Україна.
За документ проголосували 292 нардепа.
Проект пропонує внести зміни до статті 471 закону "Про зайнятість населення" та передбачити надання допомоги по частковому безробіттю не тільки в період карантину через коронавірус, а також у разі встановлення подібних обмежень у зв'язку з іншими захворюваннями в майбутньому.
Закон надає право Кабінету міністрів визначати порядок надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, його розмір, терміни надання, а також порядок повернення коштів, спрямованих на фінансування такої допомоги.
Як писало РБК-Україна, в держбюджеті на допомогу по частковому безробіттю на 2020 рік передбачено 4,7 млрд гривень. Сьогодні парламент схвалив державний бюджет на 2021 рік за основу.
Нагадаємо, в Кабміні очікують зростання безробіття до 9,5% у 2020 році.