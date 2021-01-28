Рада дала добро на запуск COVID-вакцинації в Україні

Верховна рада схвалила за основу законопроект про запуск вакцинації від коронавірусу в Україні. Йдеться про проект №4613.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.
За документ проголосували 318 нардепів.
Спікер ВР Дмитро Разумков зазначив, що між першим і другим читанням до закону необхідно внести правки. За його словами, голосування за друге читання проекту відбудеться вже завтра по процедурі Ad hoc.
На даний момент жодна вакцина від СOVID-19 не пройшла повний цикл випробувань. Щеплення у ЄС, США та інших країнах почалися у режимі екстреного використання.
Цей проект передбачає в українському законодавстві такий режим. Закон необхідний для реєстрації вакцин в Україні.
Документ надає уряду право реєструвати вакцини для використання при наступних умовах:
При наявності цих обставин вакцину можуть зареєструвати для екстреного медичного застосування протягом терміну, поки заявник надасть інформацію і результати завершених клінічних досліджень.
Реєстраційне посвідчення видається терміном на 1 рік з можливістю продовження ще на 1 рік. Після виконання всіх зобов’язань, наданих заявником у встановлений термін, дію такого посвідчення можуть подовжити до 5 років.
Нагадаємо, раніше комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування рекомендував прийняти законопроект №4613, завдяки якому Україна зможе використовувати вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.
Так, в Україні вакцинація від коронавірусу почнеться з лютого. Спочатку абсолютно безкоштовно робитимуть щеплення групи ризику, а потім вже всіх інших.