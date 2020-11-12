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Работа школ и детсадов во время карантина: названы условия

Новина українською → Украина, Четверг 12 ноября 2020 21:10
Работа школ и детсадов во время карантина: названы условия Фото: шольный класс (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

Школы и детские садики в Украине могут работать во время карантина. Закрывать учреждения должны, если в нем более половины учеников и персонала ушли на самоизоляцию.

Об этом сообщается в постановлении Кабинета министров об усилении карантина.

Учреждения дошкольного, общего среднего, внешкольного, спортивного и специализированного творческого образования запрещено посещать, если на самоизоляции из-за контакта с заболевшим коронавирусом находятся более 50% добытчиков образования и персонала учреждений.

Также предусматривается запрет на посещение остальных образовательных заведений группами более чем в 20 человек.

Напомним, в середине октября Кабинет министров решил включить рекомендацию о дистанционном обучении для учебных заведений в постановление об осенних каникулах. Вопрос перевода школ на обучение онлайн решали местные власти. В некоторых городах учеников отправляли на дистанционное образование, в части возобновляли полноценную работу школ.

Отметим, во время жесткого карантина в Украине дети не обучались в школах с марта и до конца учебного года.

Кроме этого, Региональный директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявлял, что закрытие школ является неэффективной мерой в борьбе с пандемией коронавируса.

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