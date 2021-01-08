Робота КПВВ під час локдауну: як здійснюватимуть пропуск

Нові карантинні обмеження, які діятимуть в країні до кінця 24 січня, не вплинуть на роботу контрольних пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі. Всі КПВВ продовжать працювати за звичним графіком - з 8:00 до 16:00 щоденно.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

Перебувати на КПВВ можна лише у захисній масці чи респіраторі. Під час перевірки громадян, які рухаються з окупованої території, проводиться температурний скринінг.

Крім того, для пропуску на контрольовану територію громадяни повинні дати згоду на обов’язкову самоізоляцію з використанням сервісу "Вдома" або на обсервацію.

Однак окупанти продовжують блокувати дорожні коридори навпроти КПВВ "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" та "Мар’їнка". Працюють лише КПВВ "Новотроїцьке" та "Станиця Луганська".

Пропуск здійснюється щоденно лише на КПВВ "Станиця Луганська". На КПВВ "Новотроїцьке" пропуск відновлюється двічі на тиждень у понеділок та п’ятницю, коли бойовики розблоковують рух дорожнім коридором.

Нагадаємо, уряд скасував обов'язкову самоізоляцію або обсервацію для громадян з ОРДЛО та Криму, але для цього потрібно виконати одну умову.

Крім того, на в'їзді з Криму та ОРДЛО планують встановити пункти тестування на коронавірус. Громадян хочуть відразу на КПВВ перевіряти тестами на антиген.