Робота "експерта" на Росію за гроші: підозрюваного заарештували на два місяці

Печерський районний суд Києва заарештував на два місяці так званого "експерта" , який за гроші працював на російські ЗМІ. У матеріалах СБУ йшлося про Юрія Дудкіна.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомили в прес-службі Служби безпеки України.

Громадянина, який проживав у Києві та регулярно включався в ефір російських каналів, підозрюють за статтями 111 (державна зрада) і 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, за даними слідства, мешканець Києва за завданням російських кураторів створив мережу з декількома веб-ресурсами і блогерами, які отримували гроші з Росії. Вони поширювали матеріали від кураторів, зокрема, "Першого каналу" і агентства "News Front".

Також сам "експерт" брав участь у прямих ефірах на заборонених російських телеканалах. В ході своїх виступів він сприяв розпалюванню міжнаціональної ворожнечі і отримував за це гроші від замовників.

Сьогодні повідомлялося, що українських провайдерів зобов'язали обмежити доступ до більш, ніж 400 сайтів. Під обмеження потрапили українські ресурси і російські, такі як РБК і LiveJournal.