За гроші виступав на російських каналах: СБУ повідомила про підозру "експертові"
У Києві Служба безпеки України повідомила про підозру так званого "експертові". Він за гроші брав участь у російських пропагандистських програмах.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
За даними слідства, житель Києва за завданням російських кураторів створив мережу з декількома веб-ресурсами і блогерами, які отримували гроші з Росії. Вони поширювали матеріали від кураторів, зокрема, "Першого каналу" і агентства "News Front".
Також сам "експерт" брав участь у прямих ефірах на заборонених російських телеканалах. В ході своїх виступів він сприяв розпалюванню міжнаціональної ворожнечі і отримував за це гроші від замовників.
На одному з відео СБУ мова йде про Юрія Дудкіна. У матеріалі показано включення "експерта" з Києва в ефірі пропагандистської програми "Час покаже" на "Першому каналі".
Крім цього, СБУ також опублікувала аудіозапис розмови "експерта" з редактором цієї програми, в ході якого він отримує завдання для підготовки матеріалу до ефіру.
За твердженням слідства, громадянин шкодив територіальної цілісності, обороноздатності України та брав участь у підривній діяльності проти України з боку Росії.
"Експерт" затриманий. Йому повідомили про підозри за статтями 111 (державна зрада) і 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).
Раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд України наклав арешт на українську ділянку магістрального нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок" - так звану "трубу Медведчука". Її передадуть АРМА.
Також відомо, що контррозвідка СБУ на админгранице з Кримом затримала чоловіка, який навесні 2014 року сприяв окупації півострова. Йому вже обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.