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У Путіна підтвердили поставки вакцини від COVID на окупований Донбас

Автор: РБК-Україна

Російська Федерація поставлятиме свою вакцину від COVID на окупований Донбасу. Терміни поставок не називають, проте в окремих районах Донецької та Луганської областей вже почали вакцинацію.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

"Я наскільки розумію, туди теж будуть поставки. Я не знаю точно, коли, напевно, краще це просити в уряді. Але, безумовно, там люди теж мають потребу у вакцині, і якщо не ми, то ніхто її туди не поставить", - зазначив Пєсков.

Нагадаємо, цього тижня представники так званої "Донецької республіки" оголосили про старт вакцинації препаратом "Супутник V". За день до цього було опубліковано фото перших партій. Також повідомлялося, що ватажок "республіки" Денис Пушилін вже вакцинувався, а пункти вакцинації відкрилися у великих містах.

Також вакцинація російським "Супутником V" почалася і в окремих районах Луганської області. Першими щеплення отримують співробітники швидкої допомоги та інших екстрених служб. При цьому до сьогоднішнього дня Російська Федерація офіційно не коментувала поставки.

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