Ці ознаки допоможуть зрозуміти, що шоколад зіпсувався, і не отруїтися

Якісний шоколад може зберігатися дуже довго, залишаючись смачним і корисним. Але, як і будь-який харчовий продукт, він псується і має термін придатності.

Як зрозуміти, що шоколад прострочений чи зіпсувався, і якими видами солодощів можна отруїтися - читайте нижче в нашому матеріалі.

Як зрозуміти, що шоколад зіпсований

На думку експерта з шоколаду Кейт Стеффенс, є ряд ознак, за якими можна визначити, що шоколад був виготовлений давно, пише HuffPost.

Білий "жировий" наліт

Коли жири какао-олії в шоколаді відокремлюються від какао-маси і піднімаються на поверхню, це призводить до так званого "жировому нальоту". Хоча виглядає така плитка або цукерка вже не так апетитно, як правило, її ще можна їсти.

Кристалізація цукру

Якщо шоколад піддавався впливу вологості або швидко переміщався з холодного стану в спекотний, це може викликати кристалізацію цукру. В результаті виходить зерниста, неприємна текстура. Тим не менш, це також нешкідливо.

Запах

Тест на запах - простий спосіб визначити, чи буде ваш шоколад смачним або неприємним. Шоколад вбирає запахи, як губка, особливо при зберіганні в холодильнику, повному ароматних продуктів. Щоб цього уникнути, потрібно зберігати шоколад в щільній упаковці.

Смак

Невеликого шматочка повинно бути достатньо, щоб попередити вас те, що з шоколадом щось не так. Зіпсована плитка буде мати неприємний прогірклий смак, якщо вона неправильно зберігалася.

Експерт додає, що шоколад високої якості, як вино, з віком може ставати тільки краще.

Шоколад високої якості з віком може ставати тільки краще (фото: Pixabay)

Чи може прострочений шоколад бути небезпечним

Знавець шоколаду, гурман Свейн-Магнус Соренсен у дописі на Quora, каже, що прострочена плитка з чистого темного шоколаду не представляє реальної небезпеки.

Так, вона може гірчити сильніше, але крім неприємного смаку наслідки навряд чи будуть.

Те ж саме стосується і чистого молочного шоколаду, але через додавання молочного жиру він прогіркне трохи швидше, ніж темний шоколад. Однак і така плитка після закінчення терміну придатності не представляє небезпеки.

Інша справа, коли мова йде про шоколадні цукерки з начинкою різних видів.

Шоколадна оболонка, як правило, не псується, але начинки можуть зіпсуватися по-різному в залежності від того, з чого вони зроблені.

Наприклад, начинки на основі вершків і фруктів можуть природним чином скиснути або утворити цвіль.

А ось начинки на спиртовій основі, праліне з різними видами горіхів, як правило, досить "стабільні".

Такі солодощі можуть викликати неприємності з боку шлунково-кишкового тракту.

Як визначити, що шоколад якісний

Фуд-блогер Сеп Кампос на сайті Quora розписав, що хороший високоякісний шоколад має кілька загальних характеристик. І ось вони:

блискучий (глянцевий) зовнішній вигляд

хороше клацання, коли ти його зламаєш

насичений аромат (зазвичай більш очевидний, коли шоколад розтоплений)

відчуття танення в роті (зазвичай молочний шоколад тане легше, ніж темний шоколад через нижчий вміст какао і вищий рівень жиру).

Тепер ви знаєте, як визначити, що шоколад якісний (фото: Pixabay)