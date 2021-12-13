Эти признаки помогут понять, что шоколад испортился, и не отравиться

Качественный шоколад может храниться очень долго, оставаясь вкусным и полезным. Но, как и любой пищевой продукт, он портится и имеет срок годности.

Как понять, что шоколад просрочен или испортился, и какими видами сладостей можно отравиться - читайте ниже в нашем материале.

Как понять, что шоколад испорчен

По мнению эксперта по шоколаду Кейт Стеффенс, есть ряд признаков, по которым можно определить, что шоколад был изготовлен давно, пишет HuffPost.

Белый "жировой" налет

Когда жиры какао-масла в шоколаде отделяются от какао-массы и поднимаются на поверхность, это приводит к так называемому "жировому налету". Хотя выглядит такая плитка или конфета уже не так аппетитно, как правило, ее еще можно есть.

Кристаллизация сахара

Если шоколад подвергался воздействию влажности или быстро перемещался из холодного состояния в жаркое, это может вызвать кристаллизацию сахара. В результате получается зернистая, неприятная текстура. Тем не менее это также невредно.

Запах

Тест на запах - простой способ определить, будет ли ваш шоколад вкусным или неприятным. Шоколад впитывает запахи, как губка, особенно при хранении в холодильнике, полном ароматных продуктов. Чтобы этого избежать, нужно хранить шоколад в плотной упаковке.

Вкус

Небольшого кусочка должно быть достаточно, чтобы предупредить вас том, что с шоколадом что-то не так. Испорченная плитка будет иметь неприятный прогорклый вкус, если она неправильно хранилась.

Эксперт добавила, что шоколад высокого качества, как вино, с возрастом может становиться только лучше.

Шоколад высокого качества с возрастом может становиться только лучше (фото: Pixabay)

Может ли просроченный шоколад быть опасным

Знаток шоколада, гурман Свейн-Магнус Соренсен в заметке на Quora, говорит, что просроченная плитка из чистого темного шоколада не представляет реальной опасности.

Да, она может горчить сильнее, но кроме неприятного вкуса последствия вряд ли будут.

То же самое касается и чистого молочного шоколада, но из-за добавления молочного жира он прогоркнет немного быстрее, чем темный шоколад. Однако и такая плитка по истечении срока годности не представляет опасности.

Другое дело, когда речь идет о шоколадных конфетах с начинкой разных видов.

Шоколадная оболочка, как правило, не портится, но начинки могут испортиться по-разному в зависимости от того, из чего они сделаны.

Например, начинки на основе сливок и фруктов могут естественным образом скиснуть или образовать плесень.

А вот начинки на спиртовой основе, пралине с различными видами орехов, как правило, достаточно "стабильны".

Такие сладости могут вызвать неприятности со стороны ЖКТ.

Как определить, что шоколад качественный

Фуд-блогер Сэп Кампос на сайте Quora расписал, что хороший высококачественный шоколад имеет несколько важных характеристик. И вот они:

блестящий (глянцевый) внешний вид

хороший щелчок, когда ты его сломаешь

насыщенный аромат (обычно более очевидный, когда шоколад растоплен)

ощущение таяния во рту (обычно молочный шоколад тает легче, чем темный шоколад, из-за более низкого содержания какао и более высокого уровня жира).

Теперь вы знаете, как определить, что шоколад качественный (фото: Pixabay)