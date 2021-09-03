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ПриватБанк призупинить роботу всіх банкоматів і терміналів: названо час

Автор: Анастасія Рокитна

ПриватБанк призупинить роботу всіх банкоматів і терміналів 4 вересня. З 1:00 до 6:00 буде проводитися оптимізація процесингу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу банка.

Тимчасово не працюватимуть:

  • транзакції по картах,
  • Приват24 для фізичних осіб та бізнесу,
  • LiqPay,
  • мережа банкоматів, терміналів і POS-терміналів банку.

"Ми проводимо такі роботи, щоб ви змогли оплачувати покупки і здійснювати операції легко і без проблем, а Приват витримав будь-які навантаження", - йдеться в повідомленні.

ПриватБанк на п'ять годин призупинить транзакції, роботу банкоматів, терміналів і додатки - 4 вересня з 1:00 до 6:00.

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ПриватБанк