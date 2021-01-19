Природний газ внесли до переліку соціально значущих товарів в Україні

Кабінет міністрів України вніс природний газ до переліку соціально значущих товарів. Ціни на такі товари регулює держава.

Про це йдеться в постанові, опублікованій на урядовому порталі.

Згідно з постановою, список соціально значущих товарів поповнився природним газом. Мова йде про список, який затверджено постановою про стабілізацію цін на товари, які мають важливу соціальну значущість, і товари протиепідемічного призначення.

Відзначимо, даний список було затверджено 22 квітня 2020 року на тлі пандемії COVID-19 і кризи з наявністю протиепідемічних засобів. До переліку входять крупа гречана, борошно, масло, хліб, яйця, парацетамол, медичні маски і так далі.

Нагадаємо, РБК-Україна в матеріалі "Натиснули на газ. Навіщо Кабмін знижує тарифи і чим це загрожує" писало, що навіть тимчасова відмова від ринкової ціни і перехід на ручне регулювання може зіпсувати відносини України з західними кредиторами. Тим паче що реформа газового ринку була однією з ключових протягом останніх програм МВФ.