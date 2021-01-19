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Природный газ внесли в список социально значимых товаров в Украине

Новина українською → Киев, Вторник 19 января 2021 10:18
Природный газ внесли в список социально значимых товаров в Украине Фото: газ стал социально значимым товаром (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины внес природный газ в список социально значимых товаров. Цены на такие товары регулирует государство.

Об этом говорится в постановлении, опубликованном на правительственном портале.

Согласно постановлению, список социально значимых товаров пополнился природным газом. Речь идет о списке, который утвержден постановлением о стабилизации цен на товары, которые имеют важную социальную значимость, и товары противоэпидемического назначения.

Отметим, данный список был утвержден 22 апреля 2020 года на фоне пандемии COVID-19 и кризиса с наличием противоэпидемических средств. В перечень входят крупа гречневая, мука, масло, хлеб, яйца, парацетамол, медицинские маски и так далее.

Напомним, РБК-Украина в материале "Надавили на газ. Зачем Кабмин снижает тарифы и чем это грозит" писало, что даже временный отказ от рыночной цены и переход на ручное регулирование может подпортить отношения Украины с западными кредиторами. Тем более что реформа газового рынка была одной из ключевых на протяжении последних программ МВФ.

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