Ситуація з COVID-19 критична в трьох областях, але карантин посилили поки лише в одній

У Івано-Франківській області призупинили роботу розважальної інфраструктури та закладів громадського харчування. Відповідне рішення було прийнято на засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 17 лютого.

Як повідомив Ляшко, заборона господарської діяльності стосується лише Івано-Франківської області.

"Заборони щодо господарської діяльності в інших західних областях наразі немає. Саме про це я повідомляв під участі у політичному ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Наразі мова йде саме про Івано-Франківську область"- зазначив він.

Ляшко запевнив, що жодних додаткових обмежень чи заборон щодо Чернівецької області та Закарпаття не приймалось, але МОЗ уважно стежить за епідемічною ситуацією саме у цих регіонах, і в разі потреби буде відповідно реагувати.

"Рішення про заборону чи призупинення будь-якої господарської діяльності у регіоні приймається виключно на засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відповідно до показників захворюваності", - додав головний санлікар країни.