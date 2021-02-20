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Ситуація з COVID-19 критична в трьох областях, але карантин посилили поки лише в одній

Новость на русском → Івано-Франківська область, Субота 20 лютого 2021 12:52
Ситуація з COVID-19 критична в трьох областях, але карантин посилили поки лише в одній Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Івано-Франківській області призупинили роботу розважальної інфраструктури та закладів громадського харчування. Відповідне рішення було прийнято на засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 17 лютого.

Про це РБК-Україна розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Як повідомив Ляшко, заборона господарської діяльності стосується лише Івано-Франківської області.

"Заборони щодо господарської діяльності в інших західних областях наразі немає. Саме про це я повідомляв під участі у політичному ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Наразі мова йде саме про Івано-Франківську область"- зазначив він.

Ляшко запевнив, що жодних додаткових обмежень чи заборон щодо Чернівецької області та Закарпаття не приймалось, але МОЗ уважно стежить за епідемічною ситуацією саме у цих регіонах, і в разі потреби буде відповідно реагувати.

"Рішення про заборону чи призупинення будь-якої господарської діяльності у регіоні приймається виключно на засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відповідно до показників захворюваності", - додав головний санлікар країни.

Нагадаємо, вчора Ляшко розповів, що погіршення ситуації з коронавірусом в західних областях пов'язане з зимовим туризмом.

Також РБК-Україна писало, що в Івано-Франківську область привезли мобільний COVID-госпіталь, оскільки в лікарнях регіону закінчуються місця для хворих.

Додамо, прем'єр Шмигаль заявляв, що Прикарпаття "палає" від епідемії коронавірусу.

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