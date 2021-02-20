Ситуация с COVID-19 критическая в трех областях, но карантин усилили пока только в одной
В Івано-Франковской области приостановили работу развлекательной инфраструктуры и заведений общественного питания. Соответствующее решение было принято на заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 17 февраля.
Об этом РБК-Украина рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Как сообщил Ляшко, запрет хозяйственной деятельности касается только Ивано-Франковской области.
"Запрета относительно хозяйственной деятельности в других западных областях пока нет. Именно об этом я сообщал во время участия в политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Сейчас речь идет именно об Ивано-Франковской область", - отметил он.
Ляшко заверил, что никаких дополнительных ограничений или запретов относительно Черновицкой области и Закарпатья не принимали, но Минздрав внимательно следит за эпидемиологической ситуацией именно в этих регионах, и в случае необходимости будет соответственно реагировать.
"Решение о запрете или приостановке любой хозяйственной деятельности в регионе принимается исключительно на заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в соответствии с показателями заболеваемости", - добавил главный санврач страны.
Напомним, вчера Ляшко рассказал, что ухудшение ситуации с коронавирусом в западных областях связано с зимним туризмом.
Также РБК-Украина писало, что в Ивано-Франковскую область привезли мобильный COVID-госпиталь, поскольку в больницах региона заканчиваются места для больных.
Добавим, премьер Шмыгаль заявлял, что Прикарпатье "полыхает" от эпидемии коронавируса.