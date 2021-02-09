У президентському рейтингу лідирують три кандидати: кого підтримують українці

За даними опитування, у першому турі найбільше отримав би Зеленський (16% усіх опитаних або 23% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме). Мають намір проголосувати за Бойка відповідно 13% і 20% опитаних, за Порошенка - відповідно 12% і 18%.

Крім того, планують голосувати за Юлію Тимошенко - відповідно 8% і 11%, за Ігора Смешка - відповідно 3,5% і 5%, за Анатолія Гриценка - відповідно 2,5% і 3%, за Володимира Гройсмана - відповідно 2% і 3%, за Олега Ляшка - відповідно 2% і 3%, за Дмитра Разумкова - відповідно 1% і 2%, за Руслана Кошулинського - відповідно 1% і 2%, за Олександра Вілкула - відповідно 1% і 1,5%, за Віталія Кличка - відповідно 1% і 1%.

Під час опитування респондентам пропонувалося обрати, за кого з політиків вони проголосували б, якби відбувся другий тур виборів президента України. Другий тур моделювався за участі чотирьох кандидатів: Зеленський, Бойко, Порошенко, Разумков.

Зеленський у випадку електорального суперництва у другому турі з Порошенком (54% на 46%), Бойком (58% на 42%) чи Разумковим (60% на 40%) стає переможцем президентських виборів. Разумков перемагає Порошенка (55% на 45%) і Бойка (58% на 42%), а Порошенко перемагає у випадку електорального суперництва у другому турі з Бойком (55% на 45%).

Дослідження проведене Центром Разумкова з 29 січня по 3 лютого 2021 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання було опитано 2019 респондентів. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.