Президентський рейтинг: за кого українці проголосували б наприкінці 2020 року

Якби вибори президента відбувалися наприкінці грудня 2020 року України, 53,3% респондентів обов’язково взяли б участь, ще 19,7% скоріше проголосували б на виборах. Найвищий рейтинг зберігає чинний президент Володимир Зеленський.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

Респондентам показувалися два можливих списки кандидатів на посаду президента, і респондент мав обрати одну відповідь для кожного списку.

Список А

У Таблиці 2 нижче наведені результати для списку А. Якби у президентських виборах брали участь ці кандидати, тоді зараз найбільшу підтримку отримав би Зеленський (його готові підтримати 27% серед респондентів, які визначилися зі своїм вибором).

Друге-третє місця ділять Юрій Бойко (14,7%) і Петро Порошенко (13,7%). Далі йдуть Віктор Медведчук (8,7%), Юлія Тимошенко (7,5%), Олег Ляшко (6,3%), Володимир Гройсман (5,5%), Сергій Притула (4,1%), Дмитро Разумков (3,4%). Інші кандидати мають нижчу підтримку.

Список Б

У списку Б, порівняно зі списком А, відсутні Медведчук та Разумков, але присутній Ігор Смешко. У Таблиці 3 наведені результати для цього списку. У цьому випадку також найбільш підтримку має Зеленський, якого підтримали б 27,7% респондентів, які визначилися з вибором. На другому місці - Бойко (20,8%), на третьому - Порошенко (14,2%). Далі йдуть Тимошенко (7,3%), Смешко (6,5%), Ляшко (6,2%), Гройсман (6%), Притула (3,8%). Інші кандидати мають нижчу підтримку.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів з 17 до 23 грудня 2020 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (САРІ) опитано 1200 респондентів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,9% - для показників, близьких до 50%, 2,5% - для показників, близьких до 25%, 1,9% - для показників, близьких до 12%, 1,3% - для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, за даними опитування групи "Рейтинг", якби президентські вибори відбулися у середині грудня 2020 року, найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський. Чинного президента підтримали б 26,5% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, якби президентські вибори відбувалися на початку грудня 2020 року, у першому турі найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський - 28,0%