Президентський рейтинг: кого підтримують українці

Якби президентські вибори відбувалися на початку листопада 2020 року, у першому турі найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський. За чинного президента планують голосувати 21,4% усіх опитаних і 31,2% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

За даними опитування, мають намір проголосувати за Петра Порошенка відповідно 13,6% і 21,1%, за Юрія Бойка - відповідно 12,2% і 16,9%, за Юлію Тимошенко - відповідно 6,2% і 8,3%, за Ігоря Смешка - відповідно 3,9% і 5,6%, за Руслана Кошулинського - відповідно 1,7% і 2,8%, за Олега Ляшка - відповідно 1,7% і 2,1%, за Олександра Вілкула - відповідно 1,0% і 1,1%.

За кого Ви проголосували б на виборах президента України?

Дослідження проведене Центром Разумкова з 30 жовтня по 5 листопада 2020 року серед 2020 по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Опитування проведене методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якби вибори президента України відбулися на початку вересня 2020 року, то за Володимира Зеленського проголосували б 29% громадян (серед тих, хто буде брати участь і визначився з вибором).

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", в середині липня за Володимира Зеленського проголосували б 30,2% громадян (серед тих, хто буде брати участь і визначився з вибором).