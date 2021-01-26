Перешкоджання перевіркам пожежної безпеки хочуть карати: розміри штрафів

Парламент планує карати за перешкоджання перевіркам пожежної безпеки серйозними штрафами. Відповідний законопроект №3931 народні депутати схвалили за основу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Верховної Ради.

За документ проголосували 265 нардепів.

Закон пропонує додати нову статтю у Кодекс про адміністративні правопорушення "Створення перешкод для діяльності уповноважених посадових осіб центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд (контроль) у сфері техногенної та пожежної безпеки, в тому числі пов'язаної з проведенням перевірок".

За перешкоджання може загрожувати штраф у розмірі від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-34 тисячі гривень), а за повторне порушення протягом року - від двох тисяч до трьох тисяч таких мінімумів (34-51 тисяча гривень).

Згідно з документом, поліцейські і посадові особи органу державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки отримують повноваження складати протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 18514 Кодексу.

У законі прописані дії на випадок, якщо правопорушники будуть не давати оформити протокол. Співробітникам поліції планують дозволити проводити адміністративне затримання до встановлення особи правопорушника, якщо останній перешкоджає перевірці пожбезпеки.

Нагадаємо, даний проект закону Кабінет міністрів вніс до ВР в кінці липня 2020 року.

Як писало РБК-Україна, Рада взялася за підвищення штрафів за порушення пожежної безпеки. Відповідний законопроект №4157 ВР схвалила за основу.