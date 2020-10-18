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Препарат для лікування COVID-19 вже закупили і везуть в Україну, - Ляшко

Новость на русском → Україна, Неділя 18 жовтня 2020 23:52
Препарат для лікування COVID-19 вже закупили і везуть в Україну, - Ляшко Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна вже закупила препарат "Ремдесивір", який використовують для лікування коронавірусу. Зараз його транспортують до країни.

Про це заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє "Радіо Свобода".

Препарат закупило державне підприємство "Медичні закупівлі України".

За словами Ляшка, за використання "Ремдесивіра" зменшується тривалість перебування хворого на коронавірус на стаціонарному лікуванні. Окрім того, зменшується також кількість летальних випадків.

Напередодні стало відомо, що до кінця наступного тижня в області відправлять препарат "Ремдесивір". Міністерство охорони здоров'я наступного тижня отримає 18 тисяч доз цього лікарського засобу.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко закликав українців масово вакцинуватися від грипу, щоб уникнути поєднання захворювання з COVID-19.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що в Україні 75,7% від усіх смертей від коронавірусу становлять люди у віці старше 60 років. Їм важливо дотримуватися норм карантину під час небезпечного епідеміологічного періоду.

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