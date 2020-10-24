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Правозахисники повідомили про 9 затриманих на "жіночому" марші в Мінську

Новость на русском → Мінськ, Субота 24 жовтня 2020 16:49
Правозахисники повідомили про 9 затриманих на "жіночому" марші в Мінську Фото: "жіночий" марш в Мінську (tut.by)
Автор: Игорь Литвиненко

У Мінську в суботу, 24 жовтня, в ході "жіночого" маршу відбулися затримання. Силовики затримали як мінімум 9 дівчат, які ходили під біло-червоно-білими парасолями.

Про це повідомили у правозахисній організації "Вясна".

"Жіночий" марш завершився в Мінську о 14:00. Колона дівчат з біло-червоно-білими прапорами і парасолями пройшлися до площі Симона Болівара. За інформацією білоруських ЗМІ, в акції взяли участь близько 200 осіб. Дівчата йшли колоною і скандували "Страйк" і "Один за всіх - і всі за одного".

Силовики затримували тих, хто був поза колони. Як мінімум чотирьох учасниць маршу затримали поблизу площі Перемоги.

Раніше РБК-Україна писало, що 24 жовтня в Мінську почався "жіночий" марш. У центр білоруської столиці почали стягувати автозаки.

До цього лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська оголосила ультиматум Олександру Лукашенку. Він до 25 жовтня має виконати ряд вимог опозиції, серед яких подати у відставку.

Також повідомлялося, що в Білорусі скасували мітинг на підтримку Лукашенка, який був запланований на 25 жовтня.

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