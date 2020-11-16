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Правозахисники нарахували 110 політв'язнів у Криму: список

Автор: РБК-Україна

Станом на сьогодні в окупованому Криму налічується 110 політичних в'язнів. Більшість з них проходять по справі мусульманської організації "Хіз бут-Тахрір".

Список політв'язнів опубліковано на сайті "Кримської правозахисної групи".

"Станом на кінець жовтня 2020 року не менше 110 людей позбавлені волі в рамках політично мотивованого або релігійного кримінального переслідування в Криму (знаходяться в СІЗО чи колонії)", - йдеться в повідомленні.

Фото: список політв'язнів

Згідно зі списком, у справах кримських мусульман або "Хіз бут-Тахрір" фігурують майже 70 осіб. Ще 15 осіб проходять по справах "українських диверсантів", шість - у справі Свідків Єгови. Також одна людина переслідується по справі "групи Сенцова".

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України повідомляло, що в тюрмах Російської Федерації містяться 76 українських політичних в'язнів, а загалом в місцях несвободи в цій країні знаходяться 6 800 громадян України.

Раніше також президент України Володимир Зеленський ініціював звільнення в рамках обміну полоненими 22 кримських татар. Однак дата наступного обміну досі невідома.

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