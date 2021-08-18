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З'явилось відео з репетиції річкового параду до Дня Незалежності

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Київ, Середа 18 серпня 2021 14:04
З'явилось відео з репетиції річкового параду до Дня Незалежності Фото: катери готують до річкового параду (скрін відео)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні відбудуться урочисті заходи щодо річниці Незалежності України. 24 серпня відбудеться річковий парад.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку головнокомандувача ЗСУ.

На відео видно підготовку екіпажів катерів до урочистих заходів з нагоди 30-ої річниці Незалежності України.

Підготовка до річкового параду

Підготовка екіпажів катерів до урочистих заходів з нагоди 30-ої річниці Незалежності України. Річковий парад відбудеться 24 серпня о 14:00 на р.Дніпро поруч із Трухановим островом і Річковим вокзалом.

Posted by Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine on Wednesday, August 18, 2021

Річковий парад відбудеться 24 серпня о 14:00 на річці Дніпро поруч із Трухановим островом і Річковим вокзалом.

Раніше повідомлялось, що сьогодні у Києві відбудеться перша репетиція параду військ на вулиці Хрещатик та Майдані Незалежності, а також артилерійського салюту на Трухановому острові.

Нагадаємо, у День Незалежності перекриють центр Києва у зв'язку з проведенням параду.

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