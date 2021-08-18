Появилось видео с репетиции речного парада ко Дню Независимости
В Украине состоятся торжественные мероприятия по поводу годовщины Независимости Украины. 24 августа состоится речной парад.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу главнокомандующего ВСУ.
На видео видно подготовку экипажей катеров к торжественным мероприятиям по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.
Подготовка к речному параду
Подготовка экипажей катеров к торжественным мероприятиям по случаю 30-й годовщины Независимости Украины. Речной парад состоится 24 августа в 14:00 на р. Днепр рядом с Трухановым островом и Речным вокзалом.Posted by Главнокомандующий ВС Украины / CinC AF of Ukraine on Wednesday, August 18, 2021
Речной парад состоится 24 августа в 14:00 на реке Днепр рядом с Трухановым островом и Речным вокзалом.
Ранее сообщалось, что сегодня в Киеве состоится первая репетиция парада войск на улице Крещатик и Майдане Независимости, а также артиллерийского салюта на Трухановом острове.
Напомним, в День Независимости перекроют центр Киева в связи с проведением парада.