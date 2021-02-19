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Потепління наближається: прогноз погоди на вихідні

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 лютого 2021 10:14
Потепління наближається: прогноз погоди на вихідні Фото: зима (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україну нарешті прийде потепління на ці вихідні. Вже у суботу температура повітря підніметься у західних областях, а в неділю - у всій країні.

Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз на 20 лютого

У суботу в країні буде сонячно, в Київській області буде сніг, у Житомирській, Миколаївській та Одеській сніг з дощем, а у Вінницькій - дощ.

Потепління наближається: прогноз погоди на вихідні

На заході вдень буде +2+7, а вночі -1-12. У північних областях вдень буде -6-8, а вночі -16-21. У центральних та східних областях передають вдень -2-4, а вночі -11-17. На півдні вдень буде +1+4, а вночі -5-13.

У Києві на суботу передають вдень від 0 до -2, а вночі -13-15. Буде снігопад.

Прогноз на 21 лютого

Різке потепління прийде в Україну в неділю. У всіх регіонах підніметься температура повітря, хоча у Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій та Луганській областях буде сніг.

Потепління наближається: прогноз погоди на вихідні

Вдень на заході буде +2+7, а вночі -2-8. У північних та центральних областях вдень буде +1+4, а вночі -2-10. На сході вдень буде -1+1, а вночі -5-10. У південних областях вдень буде +1+4, а вночі -1-5.

У Києві у неділю буде тепло, вдень +1+3, а вночі -2-4.

Нагадаємо, на Азовському морі попередили про шторм, очікують хуртовини і двометрові хвилі.

Раніше РБК-Україна писало, що в цю неділю в країні очікується різке потепління.

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