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Потепління до +12 та дощі: якою буде погода в Україні на вихідних

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Київ, П'ятниця 19 листопада 2021 13:56
Потепління до +12 та дощі: якою буде погода в Україні на вихідних Фото: яка буде погода на вихідних (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики спрогнозували, яка буде погода на вихідних 20-21 листопада. Температура повітря підняметься до +12 градусів, але будуть дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз на суботу

У суботу вдень потеплішає, але очікуються дощі у центральних, східних та південних областях. Температура повітря складе:

  • на заході вдень +6+11, а вночі +2+7,
  • на півночі вдень +8+10, а вночі -1+1,
  • на півдні вдень +10+13, а вночі +4+7,
  • на сході вдень +8+10, а вночі 0+2,
  • у центрі вдень +8+10, а вночі +4+6.

Потепління до +12 та дощі: якою буде погода в Україні на вихідних

Прогноз на неділю

У неділю дощ буде у Чернігівській області, а в Сумській - дощ зі снігом. У всіх інших регіонах сухо. Температура повітря складе:

  • на заході вдень +7+10, а вночі +3+6,
  • на півночі вдень +6+9, а вночі 0+4,
  • на півдні вдень +11+13, а вночі +1+7,
  • на сході вдень +5+7, а вночі -1+1,
  • у центрі вдень +8+11, а вночі +0+6.

Потепління до +12 та дощі: якою буде погода в Україні на вихідних

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