Потепління до +12 та дощі: якою буде погода в Україні на вихідних
Фото: яка буде погода на вихідних (Віталій Носач, РБК-Україна)
Синоптики спрогнозували, яка буде погода на вихідних 20-21 листопада. Температура повітря підняметься до +12 градусів, але будуть дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Прогноз на суботу
У суботу вдень потеплішає, але очікуються дощі у центральних, східних та південних областях. Температура повітря складе:
- на заході вдень +6+11, а вночі +2+7,
- на півночі вдень +8+10, а вночі -1+1,
- на півдні вдень +10+13, а вночі +4+7,
- на сході вдень +8+10, а вночі 0+2,
- у центрі вдень +8+10, а вночі +4+6.
Прогноз на неділю
У неділю дощ буде у Чернігівській області, а в Сумській - дощ зі снігом. У всіх інших регіонах сухо. Температура повітря складе:
- на заході вдень +7+10, а вночі +3+6,
- на півночі вдень +6+9, а вночі 0+4,
- на півдні вдень +11+13, а вночі +1+7,
- на сході вдень +5+7, а вночі -1+1,
- у центрі вдень +8+11, а вночі +0+6.