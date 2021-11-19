Потепление до +12 и дожди: какой будет погода в Украине на выходных
Фото: какая будет погода на выходных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Синоптики спрогнозировали, какая будет погода на выходных 20-21 ноября. Температура воздуха поднимется до +12 градусов, но будут дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Прогноз на субботу
В субботу днем потеплеет, но ожидаются дожди в центральных, восточных и южных областях. Температура воздуха составит:
- на западе днем +6+11, а ночью + 2 + 7,
- на севере днем +8+10, а ночью -1+1,
- на юге днем +10+13, а ночью +4+7,
- на востоке днем +8+10, а ночью 0+2,
- в центре днем +8+10, а ночью +4+6.
Прогноз на воскресенье
В воскресенье дождь будет в Черниговской области, а в Сумской - дождь со снегом. Во всех остальных регионах сухо. Температура воздуха составит:
- на западе днем +7+10, а ночью + 3 + 6,
- на севере днем +6+9, а ночью 0 + 4,
- на юге днем +11+13, а ночью +1+7,
- на востоке днем +5+7, а ночью -1 + 1,
- в центре днем +8+11, а ночью +0+6.