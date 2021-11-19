ru ua
Пт, 19 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Потепление до +12 и дожди: какой будет погода в Украине на выходных

Новина українською →
Киев, Пятница 19 ноября 2021 13:56
Потепление до +12 и дожди: какой будет погода в Украине на выходных Фото: какая будет погода на выходных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики спрогнозировали, какая будет погода на выходных 20-21 ноября. Температура воздуха поднимется до +12 градусов, но будут дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Прогноз на субботу

В субботу днем потеплеет, но ожидаются дожди в центральных, восточных и южных областях. Температура воздуха составит:

  • на западе днем +6+11, а ночью + 2 + 7,
  • на севере днем +8+10, а ночью -1+1,
  • на юге днем +10+13, а ночью +4+7,
  • на востоке днем +8+10, а ночью 0+2,
  • в центре днем +8+10, а ночью +4+6.

Потепление до +12 и дожди: какой будет погода в Украине на выходных

Прогноз на воскресенье

В воскресенье дождь будет в Черниговской области, а в Сумской - дождь со снегом. Во всех остальных регионах сухо. Температура воздуха составит:

  • на западе днем +7+10, а ночью + 3 + 6,
  • на севере днем +6+9, а ночью 0 + 4,
  • на юге днем +11+13, а ночью +1+7,
  • на востоке днем +5+7, а ночью -1 + 1,
  • в центре днем +8+11, а ночью +0+6.

Потепление до +12 и дожди: какой будет погода в Украине на выходных

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
"Анонимности быть не может": Минздрав о "тайной" вакцинации владельцев фейковых COVID-сертификатов
"Анонимности быть не может": Минздрав о "тайной" вакцинации владельцев фейковых COVID-сертификатов
DAILY
Заложники транзита. Что грозит Украине, если Россия прекратит поставки газа по ГТС в Европу
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Заложники транзита. Что грозит Украине, если Россия прекратит поставки газа по ГТС в Европу