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Постачальники назвали свої ціни на газ. Скільки українці заплатять у грудні

Автор: Анастасія Рокитна

Газопостачальні компанії України опублікували місячні тарифи на газ для населення в грудні. Ціни коливатимуться від 7,79 гривень до 13,5 гривень за кубометр газу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на профільне видання "ГазПравда".

Більшість постачальників - 36 компаній - встановили цінники нижче 8 гривень за кубометр. Чотири компанії в порівнянні з листопадом знизили свої ціни.

Як і в листопаді, рейтинг найвигідніших пропозицій стартує з 7,79 гривень за кубометр. Таку ціну запропонувала компанія Енерджі Трейд Груп (ETG). 7,80 гривень за 1 куб. м просить компанія Neogas. У Евода Трейд КП Луцькводоканал, Черкаси Збут, Уманьгаз Збут, Паливенерго та Енергогарантія - ціни коливаються від 7,88 до 7,95 гривень за 1 куб. м.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" запропонувала традиційні 7,96 гривень за кубометр. Таку ж ціну виставили Газпостачсервіс і Тернопільоблгаз Збут. Решта компаній виставили цінники від 7,98 до 13,5 гривень за кубометр.

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Ціна на газНафтогаз України