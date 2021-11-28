ru ua
Нд, 28 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Постачальники назвали свої ціни на газ. Скільки українці заплатять у грудні

Новость на русском →
Київ, Неділя 28 листопада 2021 10:29
Постачальники назвали свої ціни на газ. Скільки українці заплатять у грудні Фото: які ціни на газ будуть у грудні (vl.104.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Газопостачальні компанії України опублікували місячні тарифи на газ для населення в грудні. Ціни коливатимуться від 7,79 гривень до 13,5 гривень за кубометр газу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на профільне видання "ГазПравда".

Більшість постачальників - 36 компаній - встановили цінники нижче 8 гривень за кубометр. Чотири компанії в порівнянні з листопадом знизили свої ціни.

Як і в листопаді, рейтинг найвигідніших пропозицій стартує з 7,79 гривень за кубометр. Таку ціну запропонувала компанія Енерджі Трейд Груп (ETG). 7,80 гривень за 1 куб. м просить компанія Neogas. У Евода Трейд КП Луцькводоканал, Черкаси Збут, Уманьгаз Збут, Паливенерго та Енергогарантія - ціни коливаються від 7,88 до 7,95 гривень за 1 куб. м.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" запропонувала традиційні 7,96 гривень за кубометр. Таку ж ціну виставили Газпостачсервіс і Тернопільоблгаз Збут. Решта компаній виставили цінники від 7,98 до 13,5 гривень за кубометр.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціна на газ Нафтогаз України
NEWS
Померла екс-міністр освіти Любомира Мандзій
Померла екс-міністр освіти Любомира Мандзій
DAILY
Симптоми "на пам'ять". Що таке постковідний синдром і кому він загрожує
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Симптоми "на пам'ять". Що таке постковідний синдром і кому він загрожує