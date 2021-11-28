Поставщики назвали свои цены на газ. Сколько украинцы заплатят в декабре

Газоснабжающие компании Украины опубликовали месячные тарифы на газ для населения в декабре. Цены будут колебаться от 7,79 гривен до 13,5 гривен за кубометр газа.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на профильное издание " ГазПравда ".

Большинство поставщиков - 36 компаний - установили ценники ниже 8 гривен за кубометр. Четыре компании по сравнению с ноябрем снизили свои цены.

Как и в ноябре, рейтинг самых выгодных предложений стартует с 7,79 гривен за кубометр. Такую цену предложила компания Энерджи Трейд Групп (ETG). 7,80 гривен за 1 куб. м просит компания Neogas. У Эвода Трейд КП Луцкводоканал, Черкассы Сбыт, Уманьгаз Сбыт, Топливэнерго и Энергогарантия - цены колеблются от 7,88 до 7,95 гривен за 1 куб. м.

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" предложила традиционные 7,96 гривен за кубометр. Такую же цену выставили Газпостачсервис и Тернопольоблгаз Сбыт. Остальные компании выставили ценники от 7,98 до 13,5 гривен за кубометр.