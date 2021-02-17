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Поставки вакцини від COVID за механізмом COVAX почнуться в кінці лютого

Новость на русском → Середа 17 лютого 2021 15:19
Поставки вакцини від COVID за механізмом COVAX почнуться в кінці лютого Фото: вакцина від COVID (Justin Sullivan/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Поставки вакцини від COVID за глобальним механізмом COVAX почнуться в кінці лютого. Остаточний список країн, які отримають вакцину в першу чергу, з'явиться на наступному тижні.

Про це пише The Guardian.

Повідомляється, що Всесвітня організація охорони здоров'я після схвалення вакцини AstraZeneca розраховує на початок поставок в рамках COVAX.

"COVAX очікує, що основна частина першого раунду поставок відбудеться в березні, а деякі ранні поставки будуть в кінці лютого", - йдеться в заяві.

Очікується, що близько 145 країн-учасниць COVAX отримати дози для імунізації 3,3% населення до середини 2021 року. Також уточнюється, що поставки вакцини будуть здійснюватися траншами.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я України заявляло, що з поставками за COVAX виникли бюрократичні проблеми.

Також повідомлялося, що Україна однією з перших отримає COVID-вакцину за механізмом COVAX. Разом з нею вакцини отримають Бутан, Болівія, Боснія і Герцеговина, Кабо-Верде, Колумбія, Сальвадор, Грузія, Мальдіви, Молдова, Монголія, Перу, Філіппіни, Південна Корея, Руанда, Південна Африка, Туніс, Західний берег Йордану і Сектор Газу.

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