Поставки вакцины от COVID по механизму COVAX начнутся в конце февраля
Поставки вакцины от COVID по глобальному механизму COVAX начнутся в конце февраля. Окончательный список стран, которые получат вакцину в первую очередь, появится на следующей неделе.
Об этом пишет The Guardian.
Сообщается, что Всемирная организация здравоохранения после одобрения вакцины AstraZeneca рассчитывает на начало поставок в рамках COVAX.
"COVAX ожидает, что основная часть первого раунда поставок состоится в марте, а некоторые ранние поставки будут в конце февраля", - говорится в заявлении.
Ожидается, что около 145 стран-участниц COVAX получить дозы для иммунизации 3,3% населения к середине 2021 года. Также уточняется, что поставки вакцины будут осуществляться траншами.
Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины заявляло, что с поставками по COVAX возникли бюрократические проблемы.
Также сообщалось, что Украина одной из первых получит COVID-вакцину по механизму COVAX. Вместе с ней вакцины получат Бутан, Боливия, Босния и Герцеговина, Кабо-Верде, Колумбия, Сальвадор, Грузия, Мальдивы, Молдова, Монголия, Перу, Филиппины, Южная Корея, Руанда, Южная Африка, Тунис, Западный берег Иордана и Сектор Газа.