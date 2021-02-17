Поставки вакцины от COVID по механизму COVAX начнутся в конце февраля

Поставки вакцины от COVID по глобальному механизму COVAX начнутся в конце февраля. Окончательный список стран, которые получат вакцину в первую очередь, появится на следующей неделе.

Об этом пишет The Guardian .

Сообщается, что Всемирная организация здравоохранения после одобрения вакцины AstraZeneca рассчитывает на начало поставок в рамках COVAX.

"COVAX ожидает, что основная часть первого раунда поставок состоится в марте, а некоторые ранние поставки будут в конце февраля", - говорится в заявлении.

Ожидается, что около 145 стран-участниц COVAX получить дозы для иммунизации 3,3% населения к середине 2021 года. Также уточняется, что поставки вакцины будут осуществляться траншами.