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Постачання китайської COVID-вакцини в Україну: названа дата прибуття рейсу

Автор: Роман Тверденко

Китайська вакцина від коронавірусу розробки Sinovac повинна прибути в Україну 25 березня. Точний час доставки рейс стануть відомі пізніше.

Про це повідомляє "Суспильне" з посиланням на представника компанії "Лекхім" Елеонору Мірошник.

25 березня "Лекхім", яка є представником Sinovac Biotech, повинна прийняти і доставити в Україну першу партію препарату під назвою CoronaVac.

Ймовірно, у першій партії буде 700 тисяч доз вакцини. Контракт з Sinovac передбачає поставку 1,9 мільйона доз.

Нагадаємо, раніше була інформація про те, що вакцину CoronaVac можуть привезти в Україну до 15 березня.

Крім того, МОЗ повідомив про реєстрації вакцини CoronaVac в Україні.

Додамо, до кінця березня Моз розраховує отримати ще одну партію вакцини Covishield з індійського заводу Serum Institute.

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Новини України вакцина від коронавірусу
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