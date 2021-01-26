Посольство Угорщини отримало погрози перед приїздом Сійярто в Україну

Угорське посольство отримало листа з погрозами напередодні візиту міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто в Україну. Українська сторона вже почала перевірку.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на сторінці у Twitter.

За словами міністра, інцидент вже розслідують українські правоохоронні органи. Кулеба припустив, що "автори" надісланих погроз перебувають не в Україні.

"На пошту посольства Угорщини надіслали погрози "патріоті Украині" (мова оригіналу). Правоохоронці вже працюють. Автори, очевидно, за межами України - інакше 2 помилки в слові "Україна" не пояснити", - написав він.

Глава українського МЗС також опублікував лист з погрозами, який отримало посольство. У листі йдеться про те, що у разі приїзду Сійярто в Україну автори погроз "почнуть в край жорстко діяти".

"Якщо міністр приїде в Україну, готуйтеся до великої крові", - написали невідомі.

Нагадаємо, завтра глава угорського МЗС Сійярто прибуде з робочим візитом в Україну, щоб обговорити актуальні питання у відносинах між Києвом та Будапештом. Сійярто зустрінеться з Кулебою.

Як відомо, це вже не перша подібна ситуація в Україні. Минулого грудня представники угорської нацменшини на Закарпатті почали отримувати погрози від невідомих. Правоохоронці проводили розслідування.