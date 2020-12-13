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Посольство Ізраїля вважає антисемітизмом інцидент з ханукією в Києві

Новость на русском → Київ, Неділя 13 грудня 2020 16:47
Посольство Ізраїля вважає антисемітизмом інцидент з ханукією в Києві Фото: Джоель Ліон (facebook.com/AmbassadorJoelLion)
Автор: Дмитро Левицький

Посол Ізраїля в Україні Джоель Ліон вважає інцидент з ханукією на Контрактовій площі в Києві актом антисемітизму. Посол закликав українські правоохоронні органи притягнути вандала до відповідальності.

Про це Ліон написав на своїй сторінці у Twitter.

Також ізраїльський посол закликав українських чиновників відреагувати на інцидент.

"Я рішуче засуджую акт антисемітизму, який стався 10 грудня в Києві. Закликаю українських чиновників приєднатися до мого засудження та швидко притягнути особу до відповідальності", - наголосив він.

Антисемітизм у правопорушенні, яке цього тижня скоїли на Контрактовій площі, побачили й у посольстві Британії в Україні.

"Це звичайнісінький антисемітизм. Це розпалювання расової ненависті, якій немає місця в демократичній Україні. Я закликаю поліцію Києва провести розслідування", - написала британський посол Мелінда Сімонс в Twitter.

На ситуацію вже відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, засудивши напад на ханукію в Києві та привітавши швидку реакцію правоохоронних органів.

"Зараз йому (вандалу - ред.) загрожує кримінальна відповідальність, і я впевнений, що справедливість буде встановлена. В Україні немає місця для антисемітизму", - написав глава МЗС в Twitter.

Крім того, у відповідь на реакцію глави українського МЗС посол Ізраїлю закликав України прийняти визначення антисемітизму, яке розробив Міжнародний альянс пам’яті жертв Голокосту (IHRA).

Нагадаємо, 10 грудня в Києві на Контрактовій площі чоловік повалив ханукію, встановлену до єврейського свята Хануки, який відзначається з 10 до 18 грудня. Він також опублікував відеоролик з цим актом вандалізму, на якому чути, як він викрикує антисемітські лозунги. Правоохоронці встановили правопорушника, а також порушили справу за фактом хуліганства.

Пізніше поліція повідомила чоловіку, який повалив ханукію, про підозру за фактом розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті. Правопорушнику загрожує до 3 років за ґратами.

Додамо, в інтерв'ю РБК-Україна посол Ізраїля говорив про необхідність закріплення розробленого IHRA визначення антисемітизму в українському законодавстві. На його думку, це б допомогло Україні боротися з антисемітизмом.

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