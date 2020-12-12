У Києві вандал повалив ханукію на Контрактовій площі. Порушено справу

Позавчора в Києві на Контрактовій площі вандал повалив ханукію, встановлену до єврейського свята Хануки, яке відзначається з 10 до 18 грудня. Поліція вже розслідує цей інцидент.

Про це РБК-Україна розповіли в Подільському управлінні Нацполіції в Києві.

Чоловік, який, ймовірно, здійснював цей акт вандалізму розмістив на своїй сторінці у Facebook відеоролик, на якому все зафіксовано, але пізніше видалив його. Відео встигли зберегти та поширити у соцмережах. Зокрема, відео з актом вандалізму розмістила у своєму Telegram-каналі Об'єднана єврейська община України (ОЄОУ).

Як розповіли у поліції, вже порушена кримінальна справа за частиною 1 статті 296 КК України - хуліганство. Зараз триває досудове розслідування, встановлюються обставини та опитуються свідки. При цьому вандала не затримували.

"Згідно з цією статтею, ми не можемо затримувати людину в порядку ст. 208 КПК України, тому що вона не підпадає під затримання. Людина встановлена, встановлюються мотиви", - додав прес-офіцер Подільського управління.

Зазначимо, санкція статті, за якою ведеться розслідування, передбачає максимальне покарання у вигляді обмеження волі до 5 років.

Крім того, ОЄОУ в Telegram-каналі розповіла, що вандал спробував знову повалити ханукію вдень 11 грудня. Нова спроба була невдалою, бо ханукію прикріпили до бруківки.

ОЄОУ розцінює ці дії як акт антисемітизму та планує звернутися до поліції з проханням порушити справу за статтею 161 КК України, тобто порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань.

"Об'єднана єврейська община України кваліфікує дії та висловлювання як антисемітизм і закликає правоохоронні органи до об'єктивного розслідування", - йдеться в заяві організації.

Нагадаємо, в ніч на 22 серпня в Києві вандали на території Національного музею Голодомору осквернили скульптуру "Гірка пам'ять дитинства". Після цього президент Володимир Зеленський просив правоохоронців знайти та покарати винних.