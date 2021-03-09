Отримувачів субсидій може стати більше. Шмигаль доручив опрацювати питання

Під головуванням прем'єра відбулася нарада щодо розрахунків населення за житлово-комунальні послуги. У ній взяли участь міністр соціальної політики Марина Лазебна, в. о. міністра енергетики Юрій Вітренко, представники Міністерства фінансів і Міністерства розвитку громад та територій, керівництво НАК "Нафтогаз" і народні депутати.

"Необхідно розробити комплексне рішення, яке дасть змогу погасити вже наявну заборгованість. Водночас держава надалі підтримуватиме тих громадян, хто не може сплачувати за комунальні послуги", - сказав глава уряду.

За підсумками наради Шмигаль доручив профільним міністерствам опрацювати розширення кола отримувачів субсидій.

Також він доручив провести роботу по інформуванню населення про можливість отримання такої допомоги, а також створити інструмент, який допоможе українцям звіряти розрахунки з постачальником.

"Глава уряду доручив Мінфіну разом з Міненерго напрацювати механізм щодо вирішення проблеми протермінованої заборгованості, а Мінрегіону спільно з місцевою владою провести комунікаційну роботу для запобігання подальшого зростання боргів за житлово-комунальні послуги", - вказано у повідомленні.