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Отримувачів субсидій може стати більше. Шмигаль доручив опрацювати питання

Автор: Юлія Струк

В Україні отримувачів субсидій може стати більше. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив опрацювати це питання.

Про це повідомляє урядовий портал.

Під головуванням прем'єра відбулася нарада щодо розрахунків населення за житлово-комунальні послуги. У ній взяли участь міністр соціальної політики Марина Лазебна, в. о. міністра енергетики Юрій Вітренко, представники Міністерства фінансів і Міністерства розвитку громад та територій, керівництво НАК "Нафтогаз" і народні депутати.

"Необхідно розробити комплексне рішення, яке дасть змогу погасити вже наявну заборгованість. Водночас держава надалі підтримуватиме тих громадян, хто не може сплачувати за комунальні послуги", - сказав глава уряду.

За підсумками наради Шмигаль доручив профільним міністерствам опрацювати розширення кола отримувачів субсидій.

Також він доручив провести роботу по інформуванню населення про можливість отримання такої допомоги, а також створити інструмент, який допоможе українцям звіряти розрахунки з постачальником.

"Глава уряду доручив Мінфіну разом з Міненерго напрацювати механізм щодо вирішення проблеми протермінованої заборгованості, а Мінрегіону спільно з місцевою владою провести комунікаційну роботу для запобігання подальшого зростання боргів за житлово-комунальні послуги", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, на початку березня глава Мінфіну Сергій Марченко заявив, що незаконні соціальні виплати можуть повернути в державний бюджет. По кожному випадку проводиться додаткова перевірка, після чого будуть звернення до суду.

Як писало РБК-Україна, в кінці лютого Шмигаль заявив, що субсидій вистачить на всіх, хто їх потребує. Зараз їх отримують 5 мільйонів домогосподарств.

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Новини України субсідіїкоммунальные платежиДенис Шмигаль
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