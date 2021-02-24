Полтавська область отримала вакцину від коронавірусу

Партія вакцини від коронавірусу AstraZeneca прибула в Полтавську область. Там вакцинація розпочнеться завтра, 25 лютого.

Про це повідомляє голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов в Facebook.

На першому етапі вакцинація здійснюватиметься двома мобільними бригадами з Полтави і Кременчука.

Полтавській області з першої партії виділили 19,3 тисяч доз. З завтрашнього дня вакцинують понад 6,7 тисяч осіб, з яких більше 4 тисяч - медики. Це працівники мобільних бригад з вакцинації, лікарень, де приймають хворих на коронавірус, працівники екстреної медичної допомоги, а також працівники і жителі спеціалізованих інтернатних закладів.

Раніше повідомлялося, що в четвер у Києві почнеться вакцинація від коронавірусу. У столиці першими отримають щеплення медичні працівники.

Нагадаємо, першим в Україні вакцину від COVID отримав реаніматолог з Черкаської області.

У Київській області вакцинація теж почалася. У Броварах вакцинували лікаря інфекційного відділення. Процес зайняв 15 хвилин, перед щепленням уточнювали інформацію про самопочуття і наявності хронічних захворювань.

Також у Вінницькій області розпочалася вакцинація від коронавірусу. В область доставили першу партію вакцини AstraZeneca в кількості 17,8 тисяч доз.