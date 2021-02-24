ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Полтавська область отримала вакцину від коронавірусу

Новость на русском → Полтава, Середа 24 лютого 2021 20:20
Полтавська область отримала вакцину від коронавірусу Фото: вакцина від коронавірусу в Полтаві (facebook.com/synegubov.oleg)
Автор: Роман Тверденко

Партія вакцини від коронавірусу AstraZeneca прибула в Полтавську область. Там вакцинація розпочнеться завтра, 25 лютого.

Про це повідомляє голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов в Facebook.

Полтавській області з першої партії виділили 19,3 тисяч доз. З завтрашнього дня вакцинують понад 6,7 тисяч осіб, з яких більше 4 тисяч - медики. Це працівники мобільних бригад з вакцинації, лікарень, де приймають хворих на коронавірус, працівники екстреної медичної допомоги, а також працівники і жителі спеціалізованих інтернатних закладів.

На першому етапі вакцинація здійснюватиметься двома мобільними бригадами з Полтави і Кременчука.

Раніше повідомлялося, що в четвер у Києві почнеться вакцинація від коронавірусу. У столиці першими отримають щеплення медичні працівники.

Нагадаємо, першим в Україні вакцину від COVID отримав реаніматолог з Черкаської області.

У Київській області вакцинація теж почалася. У Броварах вакцинували лікаря інфекційного відділення. Процес зайняв 15 хвилин, перед щепленням уточнювали інформацію про самопочуття і наявності хронічних захворювань.

Також у Вінницькій області розпочалася вакцинація від коронавірусу. В область доставили першу партію вакцини AstraZeneca в кількості 17,8 тисяч доз.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство вакцина від коронавірусу
NEWS
"УЗ" припинила продаж квитків на потяги в Івано-Франківську область через карантин
"УЗ" припинила продаж квитків на потяги в Івано-Франківську область через карантин
DAILY
Міністри без приставки. Як Зеленський зміг здобути перемогу над Радою
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Міністри без приставки. Як Зеленський зміг здобути перемогу над Радою