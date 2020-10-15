ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Полтава та Чернівці з понеділка опиняться у "червоній зоні"

Новость на русском → Полтава, Четвер 15 жовтня 2020 18:33
Полтава та Чернівці з понеділка опиняться у "червоній зоні" Фото: люди у медичних масках (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Полтава та Чернівці з 19 жовтня опиняться у "червоній зоні" карантину. Відповідне рішення сьогодні ухвалила Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомили голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов та прес-служба Чернівецької ОДА.

З понеділка в Полтаві заборонять відвідування закладів освіти, закладів сфери культури, кінотеатрів, розважальних закладів та установ соціального захисту.

Водночас у місті дозволили залишити регулярне і нерегулярне перевезення, роботу кафе, ресторанів, торгово-розважальних центрів, але без розважальних функцій, закладів торговельного та побутового обслуговування населення.

Разом з Чернівцями до "червоної зони" карантину вирішили відправити місто Новодністровськ, а також Кельменецький та Кіцманський райони. Решта районів Чернівецької області залишаються у помаранчевій зоні.

Нагадаємо, у "червоній зоні" карантину опиниться і Харків. Разом з містом карантин посилять і в частині області.

Крім того, у "червоній зоні" карантину поки залишаються Суми та Канів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Полтава карантин Коронавірус
NEWS
"Червону зону" карантину розширили до восьми облцентрів
Андрій Козловськийредактор стрічки новин "Червону зону" карантину розширили до восьми облцентрів
DAILY
Довічне для корупціонерів: чи варто владі питати народ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Довічне для корупціонерів: чи варто владі питати народ