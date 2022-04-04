У Польщі вимагають прибрати культуру РФ з публічного простору

Польський віце-прем'єр-міністр Пьотр Гліньскі закликав до вилучення російської класичної та сучасної культури із суспільного вжитку після війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

Урядовець впевнений, що через ведення РФ війни проти України її культура повинна зіткнутися з перешкодами в популяризації.

"Російський балет зараз не на часі, не кажучи вже про хор Александрова. Зараз не сезон для Чехова чи навіть Пушкіна. Російська культура повинна зникнути з публічного простору", – заявив Гліньскі.

Він визнав, що культурні досягнення Росії є значними в сфері музики та літератури. Однак, контекст подій в Україні змушує змінити ставлення до неї.