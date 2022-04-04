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В Польше требуют убрать культуру РФ из публичного пространства

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Варшава, Понедельник 04 апреля 2022 15:28
В Польше требуют убрать культуру РФ из публичного пространства Фото: Ансамбль Александрова (facebook.com/RedArmyChorus)
Автор: Антон Федорцив

Польский вице-премьер-министр Петр Глиньски призвал к изъятию русской классической и современной культуры из общественного потребления после войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Чиновник уверен, что из-за ведения РФ войны против Украины ее культура должна столкнуться с препятствиями в популяризации.

"Для российского балеат сейчас не время, не говоря уже о хоре Александрова. Ныне не сезон для Чехова или даже Пушкина. Российская культура должна исчезнуть из публичного пространства", – заявил Глиньски.

Он признал, что культурные достижения России значительны в сфере музыки и литературы. Однако контекст событий в Украине вынуждает изменить отношение к ней.

К слову, Соединенные Штаты потребуют отстранения РФ из Совета ООН по правам человека.

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