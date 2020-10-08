ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Польша вводит масочный режим, Словакия ужесточает контроль на границе

Новина українською → Варшава, Братислава, Четверг 08 октября 2020 16:03
Польша вводит масочный режим, Словакия ужесточает контроль на границе Фото: Польша вводит масочный режим по всей стране (prosestru.cz)
Автор: РБК-Украина

Из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом в Польше вводится тотальный масочный режим по всей стране. Новые карантинные ограничения вступают в силу с 10 октября.

Об этом заявил польский премьер Матеуш Моравецкий, передает wpolityce.pl.

По его словам, с 10 октября "желтая зона" будет расширена на всю страну. Это означает обязательный масочный режим в общественный местах.

"Сегодня у нас рекордный рост инфекций. В такой динамике удвоение количества новых заражений будет происходить каждые три дня. Мы хотим, чтобы это число выровнялось. Мы хотим применить ту же стратегию, что и несколько месяцев назад… Сегодня мы должны решительно и категорично противостоять второй волне, используя накопленный нами опыт и опыт других стран. Время больших жертв осталось позади", - отметил Моравецкий.

На ужесточение карантинных мер идет и Словакия. Как заявил словацкий премьер Игорь Матович, те, кто приезжает в страну из Чехии, должны будут предъявить отрицательный тест на COVID-19.

"Чехия сейчас находится в гораздо худшем положении, чем мы. На столе лежит вопрос, нужно ли ужесточать пограничный режим. Лично я считаю, что это нужно ужесточить", - заявил он.

Напомним, ранее Польша ужесточила карантин в "красных" и "желтых" зонах.

А Словакия с октября ввела повторный режим чрезвычайной ситуации в связи с ростом количества заражений COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Польша Словакия карантин
NEWS
В Польше видят возможность блокирования строительства "Северного потока-2"
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей В Польше видят возможность блокирования строительства "Северного потока-2"
DAILY
Алексей Чернышов: Сейчас нет оснований для повышения коммунальных тарифов
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Алексей Чернышов: Сейчас нет оснований для повышения коммунальных тарифов