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Поліція відкрила кримінальну справу через напад на журналістку NewsОne

Автор: Даша Харченко

Під час церемонії вшанування пам'яті жертв Голодомору у журналістки NEWSONE невідомий відібрав мікрофон і розбив лампадку. Поліція за цим фактом відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомив депутат від Слуги народу Олександр Качура в Telegram.

Він направив депутатське звернення з вимогою порушити кримінальну справу. Також він зажадав публічної реакції генпрокурора, міністра внутрішніх справ і керівника Національної поліції.

В поліції повідомили, що правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності.

Поліція відкрила справу за ч. 1 ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів ) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, що раніше головного редактора українського видання жорстоко побили на вулиці

До слова, в квітні Національна поліція відкрила три кримінальні провадження за фактами нападу на журналістів двох телеканалів у Києві.

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