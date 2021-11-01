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Пів-України накриє злива: синоптики назвали дату

Автор: Анастасія Рокитна

Україну накриє злива, погіршення погоди очікується у семи областях. Сильні дощі повернуться 2 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Злива накриє області України 2 листопада.

У вівторок очікується суха та тепла погода тільки у західних, північних та частково центральних областях.

Вдень на заході буде +8+11, а вночі 0+3. На півночі країни прогнозують вдень +7+9, а вночі +2+4. У центральних областях вдень буде +8+10, а вночі +3+6.

Дощі будуть у східних, південних областях. Зокрема, злива буде в таких областях:

  • Харківській,
  • Луганській,
  • Донецькій,
  • Полтавській,
  • Дніпропетровській,
  • Запорізькій,
  • Херсонській.

На сході вдень очікується 9+13, а вночі +4+8. На півдні вдень +11+15, а вночі +5+9.

Нагадаємо, УкрГідрометцентр дав прогноз погоди на листопад.

Крім того, синоптики розповіли, якою сьогодні буде погода.

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