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Похолодання та дощі: прогноз погоди на останній день літа

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Київ, Понеділок 30 серпня 2021 12:00
Похолодання та дощі: прогноз погоди на останній день літа Фото: прогноз погоди на останній день літа (УНІАН)
Автор: Анастасія Рокитна

УкрГідрометцентр дав прогноз погоди на останній день літа-2021. Очікується похолодання у західних областях та дощі - у східних.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Захід

У західних областях дощі очікуються у Львівській, Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях. Температура повітря вдень складе +18+22, а вночі +9+13.

Північ

У північних областях також будуть дощі та грози. Температура повітря вдень складе +21+24, а вночі +14+17.

Центр

У центральних областях буде сухо. Тільки Полтавську область зачеплять грозові дощі. Вдень температура повітря вдень складе +21+27, а вночі +14+19.

Схід

Всі східні області накриють дощі та грози. Температура повітря вдень складе +27+31, а вночі +15+19.

Південь

У південних областях в останній день літа буде мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря вдень складе +26+30, а вночі +15+20.

Похолодання та дощі: прогноз погоди на останній день літа

Київ

У Києві завтра буде сухо. Температура повітря вдень складе +21+23, а вночі +14+16.

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