Похолодание и дожди: прогноз погоды на последний день лета

УкрГидрометцентр дал прогноз погоды на последний день лета-2021. Ожидается похолодание в западных областях и дожди - в восточных.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на УкрГидрометцентр .

Запад

В западных областях дожди ожидаются во Львовской, Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Температура воздуха днем составит +18+22, а ночью +9+13.

Север

В северных областях также будут дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +21+24, а ночью +14+17.

Центр

В центральных областях будет сухо. Только Полтавскую область затронут грозовые дожди. Днем температура воздуха днем составит +21+27, а ночью +14+19.

Восток

Все восточные области накроют дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +27+31, а ночью +15+19.

Юг

В южных областях в последний день лета будет переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем составит +26+30, а ночью +15+20.

Киев

В Киеве завтра будет сухо. Температура воздуха днем составит +21+23, а ночью +14+16.